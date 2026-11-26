В Москве отметили 20 лет культурного сотрудничества Межгосударственного гуманитарного фонда стран СНГ. Сегодня, когда мир живет в эпоху геополитической турбулентности, его главная задача не разъединять, о объединять народы разных стран.

Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества стран СНГ - это очень важная, а, главное, активно действующая структура, которая помогает выстраивать культурный мостик между странами постсоветского пространства. Договор о создании фонда был подписан 20 лет назад, и за эти годы реализовано более тысячи проектов, в которых приняли участие белее 650 тыс. человек не только из стран Содружества, но и Грузии и государств Балтии.

Чтобы подвести итоги двух десятилетий работы фонда, в Москве собрались представители девяти стран. И каждый участник в своем выступлении отмечал, что сегодня, когда мир находится в состоянии геополитической турбулентности, именно разнообразие культур объединяет государства. Крепкие и прочные гуманитарные связи, которые были установлены еще во времена Советского Союза, сегодня приобретают новое звучание и новые смыслы.

Полад Бюльбюль оглы, основатель Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ, народный артист СССР и Азербайджана: "Любая культура в изоляции зачахнет. Культуры должны общаться, обмениваться между собой своими положительными и отрицательными опытами для того, чтобы это все продолжалось, потому что мы живем не в вакууме. Никто из нас не улетит жить на Луну. Нам жить рядом с нашими соседями. Надо уметь жить в согласии".

Большой театр Беларуси неоднократно становился площадкой для проведения совместных с фондом крупных проектов. Один из них - форум молодых оперных певцов стран СНГ, который впервые был организован в 2012 году.

Екатерина Дулова, гендиректор Большого театра оперы и балета Беларуси: "События грандиознее по замыслу с точки зрения общения молодежи не придумаешь. Это были совместные постановки - прошло шесть спектаклей с участием более чем 25 иностранных исполнителей. Но главное - это общение, это понимание, как развивается культура каждого из нас. И что еще немаловажно, сегодня я уже вижу, как та молодежь, которая была на нашем оперном форуме, заняла очень серьезные творческие позиции в своих странах".

Подтверждением того, что культуры разных стран объединяют, стало выступление молодежного симфонического оркестра СНГ. Его уникальность в том, что это живой организм, который каждый раз трансформируется. У него нет постоянного состава, его участники - это молодые музыканты - победители престижных музыкальных конкурсов, которые на один сезон собираются вместе и творят.

Кстати, за годы существования фонда статус культурной столицы Содружества получали 22 города. В 2026-м культурной столицей стал армянский город Мерги. В 2027-м эстафету культурной столицы примет белорусский город Молодечно.