Минчанин перевел аферистам 250 тыс. рублей

Заводским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства мошенничества, совершенного в особо крупном размере. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

По данным следствия, в июле текущего года 69-летнему минчанину написал в Telegram его коллега. Он сообщил, что с мужчиной скоро свяжется якобы сотрудник Комитета государственной безопасности. У мужчины не было повода сомневаться в правдивости слов приятеля, так как они давно поддерживают доверительные отношения.

Через некоторое время ожидаемый звонок поступил в мессенджер. Лжеправоохранитель пояснил, что недобросовестные коллеги мужчины распространили его персональные данные, чем воспользовались мошенники. Неизвестные оформили кредиты и открыли счета, из-за чего с данной ситуацией придется разбираться и сотрудникам Национального банка.

Далее жителю столицы позвонил очередной "компетентный" специалист, который представился консультантом кредитно-финансового учреждения. Звонивший объяснил, что в таком случае нужно работать в противовес аферистам. Необходимо самостоятельно оформить как можно больше кредитов и доказать свою непричастность к прошлым сделкам. Минчанин попытался взять займы, но ему отказали. Как оказалось, у профессиональных кураторов был план действий на случай таких форс-мажорных ситуаций.

"Сотрудник КГБ" вновь связался со своим подопечным и сообщил, что злоумышленники пошли ва-банк. Они выставили на продажу квартиру минчанина, поэтому необходимо действовать решительно. Псевдоконсультант порекомендовал немедленно обратиться в риелторскую компанию и продать недвижимость самому. Что касается стоимости, нужно ориентироваться на схему "быстрый выкуп", то есть объявить цену жилья ниже рыночной.

С такими пожеланиями мужчина обратился в агентство по операциям с недвижимостью. Однако менеджер, услышав требования клиента, заподозрила его связь с мошенниками и потребовала от продавца объяснений по поводу реальной причины продажи жилплощади. Минчанин действовал строго по указаниям кураторов. Он объяснил, что квартиру продает из-за переезда в другую страну. Специалиста это не убедило, и агент отказалась заниматься этой сделкой.

После неудачной попытки мужчина обратился в другое агентство, где риелторы оказались сговорчивее. Они не вдавались в подробности, а просто согласились с условиями клиента.

С продажи столичной недвижимости мужчина выручил всего 25 тыс. долларов и совершенно не переживал по этому поводу. Минчанин был уверен, что, как только правоохранители поймают преступников, он снова станет полноправным хозяином квартиры.

Вырученные деньги подопечный перевел на указанные кураторами счета и ожидал от них обратной связи. Только на этой транзакции все не закончилось. Лжеменеджер якобы Национального банка сообщил, что нужно продолжать пополнять счета для закрытия всех займов и кредитов, оформленных на него мошенниками. Мужчина подумал и решил перевести личные сбережения - более 42 тыс. долларов. Как только он совершил последний перевод, консультант перестал выходить на связь.

Взволнованный минчанин позвонил "сотруднику КГБ" для выяснения происходящего. Мужчине сообщили, что банковский работник украл все его деньги и для поимки вора нужно продолжать перечислять сбережения. На этот раз минчанин не поверил в сказанное, а понял, что попал в ловушку мошенников.

На допросе следователю потерпевший рассказал, что многие транзакции выполняли аферисты. Мужчина предоставил им данные для управления мобильным телефоном через удаленный доступ. Из-за таких манипуляций у минчанина дополнительно списались со счета более 40 тыс. рублей. Кроме того, он рассказал, что общение с сотрудником правоохранительного ведомства вселяло максимальную уверенность в реальности происходящего. Незнакомец оперировал в диалоге именами и фамилиями коллег мужчины, а весь спектакль разыгрывался в формате секретной операции.

Всего за несколько недель минчанин перевел мошенникам более 249 тыс. рублей.