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Мисс Беларусь отправится представлять страну на конкурс "Мисс Вселенная"

Ломаем западные тренды натуральной красотой. Впервые в истории международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" на финальной сцене выступит Беларусь. Представлять нашу родину отправится мисс Беларусь - 2023 Элеонора Качаловская.

Позади многочасовые прогоны дефиле, требовательные преподаватели и никаких компромиссов. И вот уже завтра Элеоноре предстоит проделать долгий путь к точке назначения - в Мексику.

Фотосессии, сотни часов подготовки и бессонные ночи. Из-за стресса у красавицы даже пропал голос. Хоть за эти дни Элеонору облюбовали десятки камер, но день перед вылетом самый ответственный. В сборах участвует огромная команда.

И какая же королева красоты без "того самого платья". Финальный выход будет самым что ни есть роскошным. Дизайнеры остановились на огненном красном цвете.

В промежутках между дефиле нужно было отработать парикмахерские навыки и нанесение макияжа. Ведь на конкурсе Элеонора полностью будет собирать себя сама.

За корону на протяжении двух недель будут бороться более 100 девушек из самых разных стран. Для жюри будет главным не только внешность, где красавицы из Беларуси традиционно в лидерстве, но и внутренняя сила, обаяние и упорство к победе. По этим качествам Элеонора Качаловская также в топе претенденток на корону.

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