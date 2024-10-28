Мисс Беларусь отправится представлять страну на конкурс "Мисс Вселенная"

Ломаем западные тренды натуральной красотой. Впервые в истории международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" на финальной сцене выступит Беларусь. Представлять нашу родину отправится мисс Беларусь - 2023 Элеонора Качаловская.

Позади многочасовые прогоны дефиле, требовательные преподаватели и никаких компромиссов. И вот уже завтра Элеоноре предстоит проделать долгий путь к точке назначения - в Мексику.

Фотосессии, сотни часов подготовки и бессонные ночи. Из-за стресса у красавицы даже пропал голос. Хоть за эти дни Элеонору облюбовали десятки камер, но день перед вылетом самый ответственный. В сборах участвует огромная команда.

И какая же королева красоты без "того самого платья". Финальный выход будет самым что ни есть роскошным. Дизайнеры остановились на огненном красном цвете.

В промежутках между дефиле нужно было отработать парикмахерские навыки и нанесение макияжа. Ведь на конкурсе Элеонора полностью будет собирать себя сама.