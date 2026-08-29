На мексиканской базе Эль-Сальто сразу после взлета рухнул "Черный ястреб" ВВС страны

Мексиканские военные пострадали в результате крушения вертолета американского производства. На базе Эль-Сальто сразу после взлета рухнул "Черный ястреб" ВВС страны.

Воздушное судно потеряло мощность при наборе высоты, завалилось на нос и рухнуло на площадку. На борту находились 7 человек, включая высокопоставленного офицера, отвечавшего за военные операции. Экипаж выжил благодаря малой высоте падения.

В числе основных причин ЧП специалисты рассматривают отказ двигателя.