Начался прием документов в Военную академию Беларуси

12 июля в Беларуси начался прием документов в высшие учебные заведения страны. Традиционно абитуриентов ждут и в вузах военного профиля.

В Военной академии набор в 2026 году увеличен. Приемная комиссия работает до 19 июля с 9:00 до 18:00 без перерыва на обед. В Год белорусской женщины в Военной академии будут обучать и девушек-пилотов.

Артем Неверко, замначальника Военной академии Беларуси: "В прошлом году, к сожалению, не все желающие мальчишки и девчонки смогли поступить в Военную академию, некоторые из них будут повторно пробовать поступить. Кроме того, особенностью нынешней кампании является набор девчонок. В этом году после долгого перерыва Военная академия вновь открыла набор девушек на летные специальности. Планируется взять одного пилота вертолета и одну девушку - пилота самолета. В 2025 году академия набрала более 750 курсантов, в этом году цифра будет еще больше".

Особой популярностью у девушек и парней пользуются такие специальности, как "десантник", "разведчик", "танкист", "артиллерист" и "специалист противовоздушной обороны".