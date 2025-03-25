Новикова о том, почему повысится конкурентоспособность белорусской продукции

Она напомнила, сколько в Советском Союзе стоил киловатт электроэнергии (4 копейки), и пояснила почему. "Потому что у нас существовало так называемое кольцо БЭЛЛ, из которого Литва, Латвия, Эстония вышли. "Отрежу уши, пусть у тещи будет зять кривой" - примерно по этой схеме. Почему это кольцо выгодно чисто экономически? Никакой политики. Когда Дальний Восток спал, работал Запад, работала Литва, Латвия, Эстония, Беларусь. Т.е. шел переток электроэнергии по кольцу. Когда мы спали, работал Дальний Восток. Соответственно энергия использовалась на Дальнем Востоке, в Сибири и т.д. Это позволяло удешевлять электроэнергию".

Единый рынок электроэнергии Беларуси и России решит задачу снижения стоимости киловатта электроэнергии, считает Ирина Новикова, но также профессор обратила внимание на то, что электроэнергия входит в издержки точно так же, как и бензин, нефть, газ. По ее словам, раньше получалось, что производство аналогичной продукции в России было дешевле, чем в Беларуси за счет того, что электроэнергия была дешевле. "И белорусская сторона, когда вела переговоры о ценах на электроэнергию, говорила о том, что нам нужна цена электроэнергии такая же, как в Смоленске. На нынешнем этапе достигнуто соглашение о том, что цены будут едины, поэтому продукция в рамках Союзного государства, белорусская продукция, будет уже конкурентоспособна, более того, повысится ее конкурентоспособность с продукцией из других стран", - подчеркнула Ирина Новикова.