Нового министра архитектуры и строительства представили коллективу

23 июля нового министра архитектуры и строительства Вадима Ольшевского коллективу представил вице-премьер Александр Терехов.

Он отметил, что Вадим Ольшевский посвятил всю жизнь строительству. Начинал работу с бетонщика, каменщика, трудился на руководящих должностях и в системе Госстройнадзора, а последние 8 лет был заместителем председателя Брестского облисполкома.

В этом регионе строительство всегда было на высоте и нужно, чтобы оно стало драйвером развития экономики всей страны.

Также вице-премьер поблагодарил за работу на должности министра Александра Студнева. При нем было подготовлено много нормативно-правовых актов по современным подходам работы отрасли.