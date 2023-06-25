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Алейник о сплоченности в рамках ОДКБ, интеграционных форматах ЕАЭС и технологическом суверенитете
Сплоченность и солидарность в рамках ОДКБ позволит решать сложные вопросы безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник в проекте "Вопрос номер один". В последнее время высокая интенсивность контактов по линии военно-политического блока. Белорусское председательство в объединении проходит активно. Что же касается других интеграционных структур, то за прошедший год удалось серьезно конвертировать экономический потенциал в рамках ЕАЭС.
В приоритете евразийского сотрудничества - вопросы технологического суверенитета. Немало уже сделано в части поддержки проектов промышленной кооперации. Есть прирост в части расчетов в национальных валютах. Все это реакция на несправедливое санкционное давление. Как отметил министр, негатив ограничений уже чувствует весь мир и авторы санкций в том числе. Минск не заинтересован в эскалации, но вынужден реагировать: Беларусь готовит новые ответные меры на западные санкции.
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