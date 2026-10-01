1 октября - это дата напоминает не только о внимании и заботе, но и о поддержке. Для государства - это задача: здравоохранение, социальные услуги, пенсионная система. Для экономики - важнейший ресурс опыта, а для каждого из нас - вопрос о том, каким будет завтра.

В Беларуси проживают 1,68 млн людей в возрасте 65 лет и старше. Более 73 % живут в городах, 26,6 % - в сельской местности. К слову, среди людей "серебряного возраста" заметно больше женщин: 66 % против 34 % мужчин.

Социальная поддержка строится комплексно - это пенсионное обеспечение, медпомощь, соцобслуживание. На пенсии направляется около 9 % ВВП. Безусловно, такая поддержка влияет на качество жизни и отображается в реальных цифрах.

Только в 2026 году пенсии повышались два раза и в целом выросли на 15 %. Средний размер пенсии, если человек дополнительно не работает, - 1126 белорусских рублей. В масштабах страны - более 31 млрд белорусских рублей направлено на выплату пенсий.

Категория "серебряного" возраста, безусловно, есть и в Беларуси, и в Европе. Разница в том, как страны на это отвечают и какую ответственность берут на себя. Европа делает ставку на личные накопления людей и "самостоятельность".

Беларусь же сохраняет систему господдержки, при которой помощь, уход и возможность оставаться активным доступны в каждом районе страны. Материальный статус на это не влияет.

Соломон Бернштейн, блогер, политический аналитик (Латвия):

"Сила государства, вы знаете, определяется не тем, насколько громко ее политическая элита кричит свои политические лозунги, а тем, способно ли это государство обеспечить своим гражданам все необходимое. И вот латвийское государство идет ровно в противоположную сторону от того, что есть самостоятельность, суверенитет и самообеспечение. Ибо государство Латвия просто не способно обеспечить своим пенсионерам достойную жизнь, без поддержки близких это фактически становится невозможно. Именно так прокомментировал Центр пробации Латвии информацию о том, что этой осенью пройдет очередное индексирование пенсий. Я просто напомню, что эти унизительные индексации пенсий в Латвии проходят на фоне глобальной милитаризации и выделения почти 17 % бюджета в кассу НАТО".

Европейская модель во многом опирается на накопительные системы, частные пенсионные фонды и платные услуги по уходу. Подходы в разных странах сильно отличаются. Белорусская модель построена иначе и более адресно. В основе - государственные гарантии, единая сеть социальных учреждений, выплаты.

Государство поддерживает и семьи: тем, кто ухаживает за человеком старше 80 лет, выплачивают пособие, подтверждая - в стране во главе угла всегда человек.

Почти каждый 4-й пенсионер в Беларуси продолжает работать. Старшее поколение - заметная часть рынка труда. Среди всех занятых в экономике страны доля работников в возрасте от 65 до 74 лет составляет более 2 %.

Нормы поддержки закреплены: более 80 % всех коллективных договоров содержат нормы поддержки для пенсионеров. По отдельным предприятиям выплаты достигают более 100 базовых величин.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

"Сегодня одним из факторов сохранения подготовленной рабочей силы - это вовлечение старшего поколения в производственный процесс. То есть не только обеспечить достойную старость, а чтобы дать возможность старшему поколению самореализовать себя, это очень важно. И с этой точки зрения правительство с подачей главы государства предприняло достаточно определенные радикальные шаги - подоходный налог с рабочих пенсионеров уже с этого года не взымается, также есть возможность дополнительных заработков по неполному рабочему дню".

Активное долголетие - еще один важный штрих к портрету поколения. Так, более 32 % людей в возрасте 65 + занимаются физическими упражнениями или спортом. 94 % тренируются самостоятельно, почти 72 % занимаются 4 раза в неделю и даже чаще.

На этой неделе в Беларуси проходят 153 "серебряные" ярмарки вакансий для пожилых и инвалидов, которые охватывают все регионы страны. Продлится такая ярмарка до 2 октября. Представлено 26 тыс. рабочих мест от более чем 2,5 тыс. предприятий.

В 2025 году такая ярмарка помогла около 4 тыс. белорусов найти работу. Востребованы и услуги служб занятости.

Конечно, особое внимание - медицине. К концу 2026 года в Беларуси будет работать 140 гериатрических кабинетов. Они помогают в профилактике и лечении возрастных заболеваний. Сейчас их 128.

Сегодня белорусы "серебряного возраста" продолжают работать, создавать семьи, заниматься спортом, осваивать цифровые сервисы и помогать другим. Но самое главное - такой диалог взаимный, а поддержка была, есть и будет.