1 августа более 50 тыс. молодых специалистов отправятся на свои первые рабочие места

Приближается важный и волнительный этап для молодых белорусов. Уже через 2 недели, 1 августа, тысячи вчерашних студентов и учащихся колледжей отправятся на свои первые рабочие места. Ежегодно более 50 тыс. молодых специалистов распределяются в разные уголки нашей страны.

Психологическая поддержка, выплаты, гарантии и, конечно, жилье - то, что волнует любого начинающего труженика. Как решаются эти вопросы, готова ли принимающая сторона и почему все больше молодых ребят выбирают первым местом работы именно регионы Беларуси?

Еще вчера студенческий билет и защита диплома, а уже совсем скоро рабочий стол, коллектив и первые самостоятельные решения. Тысячи молодых белорусов по всей стране 1 августа отправятся по местам своего распределения. К слову, именно распределение - это 100 % гарантия того, что молодой специалист, который еще вчера был выпускником, получит первое место работы.

И, безусловно, государство поддержит. Речь идет о социальных гарантиях и, что немаловажно на старте, финансовых бонусах. Например, при выходе на работу молодым специалистам полагается единовременная денежная помощь - месячная стипендия. Кроме того, те, кто распределился в другой населенный пункт (не по месту жительства или прописки), могут рассчитывать на пособие за переезд.

Для тех, кто начинает свой профессиональный путь в бюджетных организациях, предусмотрены и ежемесячные стимулирующие выплаты. Размеры доплат зависят от конкретной сферы. В системе Минобразования и Минкультуры - 20-45 % от оклада, Минспорта - 10-50 %, Минздрава - 20-50 %, Минтруда - 20 % от оклада.

"Кто-то воспользовался отдыхом, который составляет 30 календарных дней или 45 календарных дней для работников педагогических специальностей. С 1 августа, как правило, в основном все выпускники приступают к работе на основании документа о распределении, предъявляя документы, необходимые при трудоустройстве на работу. С ребятами наниматели заключают трудовые договоры или контракты с учетом срока обязательной отработки по распределению", - рассказала консультант главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси Татьяна Рахубо.

Из года в год существенный процент на рынке труда составляет именно молодежь. Только в 2025 году молодые белорусы составили почти 18 % от общей численности занятого населения. В топе у молодых специалистов сфера услуг по временному проживанию и питанию, области, связанные с информацией, связью, IT-технологиями. Но особое внимание уделяется тем, кто делом своей жизни выбрал медицину. В 2026-м в Жодинской центральной городской больнице ждут 15 молодых врачей, 4 интерна и 18 работников со средним специальным образованием.

"В 2025 году было 12 врачей, а в следующем году мы ожидаем 26 врачей. Фактически все ключевые вакансии будут укомплектованы. В этом году мы полностью закрываем потребность психиатров-наркологов. У нас не остается ни одной свободной ставки. Это нас очень радует, потому что направление важное, и мы сможем организовать работу на должном уровне", - отметила главврач Жодинской центральной городской больницы Татьяна Никифорова.

На старте решаются жилищные вопросы, за молодым специалистом закрепляется опытный наставник. И именно институт наставничества - своеобразная инвестиция в молодого медика. Справиться с реальной практикой в одиночку тяжело даже отличнику. Поэтому важна поддержка не только словом, но и делом. Здесь акценты делают на работу в связке, в том числе и с университетом. Студентов с первых курсов медицинского вводят в реальную практику. Молодой стоматолог Ангелина, выпускница стомфака БГМУ, работает в жодинской стоматологии. Еще в школе девушку особенно интересовали биология и химия. Важную роль в выборе профессии сыграл и пример семьи.

Абитуриентов из года в год привлекает учеба под запрос конкретного нанимателя. Такие возможности предоставляет целевое направление. Его молодые медики берут еще до поступления. Бонус так называемой "целевки" - это спокойствие и безопасность не только во время вступительной кампании, но и самого распределения.

Выбирать не столицу для первого места работы - это своеобразный тренд. К тому же многие ребята мечтают вернуться в родной город. Так получилось и у молодого специалиста Марины Зеньковой, окончившей Витебский медицинский. Несколько лет назад девушка воспользовалась правом взять целевое направление. Сейчас работает врачом общей практики в Жодино.

"Всегда хотелось помогать своим близким в первую очередь и, конечно же, окружающим. Хотелось вернуться в свой родной город, появилась возможность взять целевое, конкретно в город Жодино. Вернуться сюда, к родителям, где есть свое жилье, очень удобно. Помощь со всех сторон присутствует до сих пор. Неважно, сколько я проработала, все равно все помогают вокруг", - поделилась врач общей практики городской поликлиники Жодинской центральной городской больницы Марина Зенькова.

Любое место - как бюджетное, так и платное - в системе подготовки кадров подтверждено конкретной необходимостью в масштабах страны. Ведь высокоподготовленные кадры в медицине - это здоровье нации и отдельно каждого человека.

Ключевая задача распределения в разрезе страны - не допустить кадрового дисбаланса. Это работа, которая дает ощутимый эффект только в команде. И важнейшее звено здесь - именно молодые специалисты. К 2030 году поколение, рожденное в 2000-2014 годах, составит 27 % трудовых ресурсов Беларуси, то есть почти треть рынка. Это важный резерв кадров на последующие годы.

Факт остается фактом: пока выпускник получает диплом, страна уже держит для него открытую дверь на первое рабочее место.