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1 августа в Беларуси отмечается День студотрядов
В Беларуси 1 августа отмечают День студенческих отрядов. Традиционно праздничные мероприятия в этот день проходят по всей стране. Проводятся торжественные митинги, отрядные линейки, добровольческие акции и спортивные соревнования.
По данным на середину июля 2025-го, план по трудоустройству молодежи выполнен на 70 %. С начала года уже сформировано 845 студенческих отрядов.
Александр Прохоров, заместитель гендиректора Минского электротехнического завода имени В. И. Козлова:
"В 2025 году открыта новая страница в истории студотрядовского движения на предприятиях, потому что мы совместно с Республиканским штабом студенческих отрядов организовали Республиканский межпрофильный трудовой проект. Нам приятно и то, что расширилась география, теперь у нас есть не только ребята из Минска, но и из Барановичей, Могилева, Пинска. Они работают на разных участках - помогают в сборке трансформатора, на объектах общепита. Но где бы они ни работали, они показывают ответственность, целеустремленность и трудолюбие".
В Минске с начала 2025 года в студотрядах трудоустроено рекордное количество человек - 13,5 тыс. бойцов. Студотряды не только дают возможность заработать, но и способствуют патриотическому воспитанию и профессиональному росту. Ребята участвуют в социально значимых проектах, а также посещают культурные и образовательные мероприятия.