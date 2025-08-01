1 августа в Беларуси отмечается День студотрядов

"В 2025 году открыта новая страница в истории студотрядовского движения на предприятиях, потому что мы совместно с Республиканским штабом студенческих отрядов организовали Республиканский межпрофильный трудовой проект. Нам приятно и то, что расширилась география, теперь у нас есть не только ребята из Минска, но и из Барановичей, Могилева, Пинска. Они работают на разных участках - помогают в сборке трансформатора, на объектах общепита. Но где бы они ни работали, они показывают ответственность, целеустремленность и трудолюбие".