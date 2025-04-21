1 мая ограничат въезд транспорта на территорию Брестской крепости

Въезд транспорта на территорию Брестской крепости ограничат 1 мая. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

"В связи с подготовкой к торжественным мероприятиям, посвященным 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в Бресте с 8:00 до 22:00 1 мая будет ограничен въезд транспортных средств и самоходных машин на территорию ГУ "Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", - отметили в УВД.