1 октября в Беларуси отмечают День пожилых людей

Праздник уважения, мудрости и опыта: в Беларуси отмечают День пожилых людей. Сегодня в стране проживают 1 млн 676 тыс. человек в возрасте от 65 лет и старше. Статистика подтверждает гендерный дисбаланс: в возрастной структуре пожилых людей заметно преобладают женщины. Их доля составляет 66 %, тогда как мужчин - 34 %.

Причем большинство пожилых людей предпочитают городскую жизнь - 73,4 % проживают в крупных населенных пунктах, и лишь 26,6 % - в сельской местности.

В Беларуси увеличивается и продолжительность жизни: 45 тыс. граждан - в возрасте 90 лет и старше. Столетний рубеж перешагнули 660 человек.

Любопытно, что после выхода на заслуженный отдых многие остаются экономически активными. Почти каждый 4-й пенсионер в стране продолжает работать - это 490 тыс. человек.

Марина Артеменко, заместитель министра труда и социальной защиты:

"Задача государства сегодня максимально направлена на то, чтобы сохранять реальный рост пенсий. На пенсии направляется порядка 9 % ВВП, в 2026 году это более 31 млрд рублей. В текущем году пенсии повышались два раза, в целом рост составил 15 %. Сегодня средний размер трудовой пенсии неработающего пенсионера составляет 1126 рублей".

Поддержка старшего поколения остается безусловным приоритетом государственной политики. На заботу о пожилых людях направлена национальная стратегия "Активное долголетие". Ее задача - сделать так, чтобы с выходом на пенсию жизнь человека приобретала новые краски.

Сегодня пожилые люди активно занимаются спортом, участвуют в волонтерском движении и даже создают семьи. Практически каждый 5-й среди всех волонтеров - это лица старше 65 лет. Только на базе центров социального обслуживания населения 6 тыс. активных пожилых граждан входят в волонтерские отряды серебряного возраста.

Также на базе территориальных центров обслуживания населения действует около 2 тыс. кружков и клубов. Они охватывают около 28 тыс. пожилых граждан.