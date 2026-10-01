1 октября в центре Минска ограничат движение в связи с "ИННОПРОМ. Беларусь"

В связи с "ИННОПРОМ. Беларусь" в столице 1 октября возможны ограничения движения всех видов транспорта на центральных проспектах и улицах.

С 8:00 и до 14:00 планируется ограничение движения по проспектам Независимости и Победителей, а также по улицам Янки Купалы и Ленина. В это время возможны заторы в районе площади Независимости и на подъездах к центру города.

А с 15:00 до 23:00 ограничат движение по проспектам Машерова и Победителей, улицам Янки Купалы, Сторожевской, Павлины Меделки и Нарочанской, а также частично на МКАД.

Кроме того, возможно кратковременное ограничение движения всех видов транспорта и на иных участках улично-дорожной сети.

В МВД просят минчан и гостей столицы учитывать эту информацию и заблаговременно планировать свой маршрут.