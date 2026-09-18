1-я городская клиническая больница Минска отмечает 95-летний юбилей

Когда-то учреждение служило учебной и практической базой для столичного мединститута, а сегодня это многопрофильный медицинский комплекс, где каждый день проводят сложные оперативные вмешательства.

Больница является одним из крупных и ключевых опорных центров столицы по лечению пациентов с терминальной почечной недостаточностью. Здесь спасают пациентов при ишемической болезни сердца, нарушениях ритма и проводимости с использованием навигационных систем.

На базе больницы создан единственный в столице Городской центр экстрагенитальной патологии. Там наблюдаются беременные женщины с заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Каждый год в стенах первой больницы появляются на свет 2 тыс. малышей.

Ольга Есманчик, главврач 1-й городской клинической больницы Минска:

"В целом мы были основой, родоначальником онкологической службы в Республике Беларусь, потому что наши любимые онкологи начинались со скромного онкологического кабинета на нашей базе. Мы были первыми, родоначальниками в детской хирургии и детской кардиохирургии. Мы колоссальные, уникальные в нашей клинико-диагностической лаборатории, которая обслуживает 19 амбулаторно-поликлинических учреждений из 4 районов Минска. На нашей базе развернута городская единая лабораторная информационная служба".

Борис Андросюк, замминистра здравоохранения Беларуси:

"Это действительно клиника, которой может гордиться и город, и страна. Здесь есть профессионалы, на которых могут равняться многие доктора и ученые нашей страны. Желаем дальнейших успехов, здоровья, процветания и достижения новых высот".

Старшая операционная медсестра Ольга Дивина рассказала, что работает в 1-й городской клинической больнице Минска уже 27 лет, причем именно в том корпусе, где когда-то появилась на свет. Она призналась, что очень любит свою профессию, а главным приоритетом в работе назвала здоровье пациентов.

Заслуженные награды получили около 80 сотрудников в благодарность за многолетний вклад и преданность профессии.