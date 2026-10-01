10 дней ада: почему Озаричский лагерь смерти считается главным преступлением вермахта

Одним из центральных эпизодов Нюрнбергского процесса стало рассмотрение преступлений вермахта на оккупированной территории СССР, и особое место среди них заняла трагедия Озаричского лагеря смерти.

В создании Озаричского лагеря принимало участие руководство Третьего рейха и высшее командование вермахта. Непосредственно участвовал в создании Озаричского лагеря генерал-лейтенант, командир 35-й пехотной дивизии Иоганн-Георг Рихерт. Он создал лагерь в районе хутора Дерть и станции Рудобелка. Генерал Эберхард фон Куровский, командир 110-й пехотной дивизии создал два лагеря на переднем крае - Озаричи и Подосинник.

50 тыс. человек стали живым щитом перед наступающими частями Красной армии. Безоружных стариков, женщин и детей загнали в болото под открытым небом без еды, воды и медицинской помощи.

Место для лагеря смерти выбирали немецкие микробиологи, которые прибыли в район населенного пункта Озаричи по приказу одного из главных руководителей Третьего рейха Германа Геринга. Они приняли решение против мирного населения применить бактериологическое оружие.

"Помощник главного обвинителя на Нюрнбергском процессе Лев Смирнов предоставил документы Чрезвычайной государственной комиссии о новых методах уничтожения советских людей гитлеровцами. Это были бумаги, доказывающие факт применения немецкой армией сыпного тифа", - отметила завфилиалом Мемориального комплекса узникам Озаричского лагеря смерти Зинаида Хлебовец.

Согласно акту ЧГК, температура воздуха в марте 1944 года в районе населенного пункта Озаричи колебалась от 0 до минус 15 градусов. Средняя продолжительность жизни в таких условиях - трое суток. Смертность составляла более 1 тыс. человек в день.

"В Озаричском лагере смерти было несколько штабелей трупов, немцы заставляли сносить мертвых именно так. Они были до 30 м длиной и выше пояса взрослого человека. Умершие лежали раздетыми до нижнего белья", - рассказала Зинаида Хлебовец.

Войска маршала Константина Рокоссовского освободили узников 19 марта 1944 года. Озаричский лагерь смерти существовал всего 10 дней, но за это время ада погибли около 20 тыс. человек. В Нюрнберге создание лагеря смерти в районе Озаричей названо самым крупным преступлением вермахта за годы Второй мировой войны.

Как на скамье подсудимых оказался высший эшелон руководства нацистской Германии. Об итогах судебного процесса в Нюрнберге смотрите подробнее в фильме "Нюрнберг. Процесс века".