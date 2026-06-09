10 июня во всем мире отмечают День мороженого

День всеми любимого холодного лакомства - мороженого - отмечают 10 июня во всем мире.

Белорусские производители каждый год расширяют линейку популярного ледяного десерта. Хладокомбинаты Минска производят не только классический пломбир или эскимо, в глазури и вафельном рожке, но и фруктовый лед или щербет. Кстати, именно такой десерт из натуральных ингредиентов пользуется популярностью у покупателей.

В жаркую погоду в Минске в среднем за день продают более 60 тонн мороженого, а это около 750 тысяч порций. В год на одного человека приходится от 2,5 до 4 кг, а в день до 100 г.

Белорусское мороженое любят не только в стране, но и за ее пределами. Среди стран - экспортеров минского мороженного Россия, Китай, Азербайджан и Грузия. В 2026 году география поставок расширилась, продукция отправляется в Узбекистан и Армению.