10 обмененных военных РФ выписаны из гомельской больницы после лечения и отправлены домой

Краткий пересказ от ИИ

В Гомеле завершилось лечение десяти обмененных российских военнослужащих. После оказания необходимой медицинской помощи все они были выписаны из больницы и уже отправились на родину, пишет БЕЛТА.

24 августа на территории Беларуси прошло гуманитарное мероприятие - Украине переданы 10 граждан, которые ранее были задержаны на территории Беларуси за нарушение миграционного и иного законодательства. Украинская сторона передала нашей 10 российских военнослужащих, которые находились в плену.

Перед отправкой на родину граждане России были доставлены в учреждения здравоохранения Гомельской области для оказания необходимой помощи в зависимости от их состояния здоровья.

В Гомельской городской клинической больнице № 3 подчеркнули, что всем 10 пациентам, поступившим в стационар, оказана необходимая медпомощь. Проведены клинико-лабораторные, инструментальные исследования, рентгены по показаниям и компьютерная томография. По необходимости пациенты получили консультации врачей терапевтического и хирургического профилей. Для людей в белых халатах важно оказать качественную медицинскую помощь каждому пациенту вне зависимости от его гражданства.

Фото: belta.by

Перед выпиской - обед. "Поешьте на дорожку, приятного аппетита", - пожелали военнослужащим работники отделения. "Петровна, а присаживайтесь с нами!", - пригласили пациенты ставшую практически родной сотрудницу.

Пациенты с российским гражданством чуть ли не хором благодарят медперсонал за душевность, заботу и внимательность. "Видно, что это искренняя забота", - подчеркнули они. Кроме блюд из меню учреждения, пациентам приносили и домашнюю еду. Особенно им запомнился печеночный торт.

Мужчины благодарили белорусского лидера и медиков за оказанное внимание.

Это утро особенно ясное и радостное для Алексея из Тюмени. Светлые палаты 3-й больницы на несколько дней стали для него уголком особого спокойствия. Он не выпускает из рук мягкую игрушку, которую ему передала 13-летняя дочка Леся. "Дал ей обещание вернуться, привезти этого микки обратно и передать лично в руки. В разных ситуациях хранил возле сердца, следил, чтобы не потерялся. Она меня очень ждет. Удалось связаться, позвонить ей, говорит: "Папа, очень жду тебя, ты - мой герой". Моя Леся Алексеевна", - вытирает подкатывающуюся слезу мужчина, сжимая свой амулет.

Алексей не устает благодарить Беларусь и главу нашего государства. "Эти дни в больнице пролетели незаметно. Нас обследовали, взяли анализы. Белорусы - очень отзывчивые. Нужды не было ни в чем, все было даже в избытке. Всей Беларуси спасибо. Отдельное спасибо вашему Александру Григорьевичу (Лукашенко. - Прим. БЕЛТА). Как выйду на дембель, приеду с женой и дочкой в Беларусь отдохнуть", - рассказал о планах Алексей.

"Эмоций через край. Очень хочется поскорее домой, обнять родных. Около года находился в плену. Когда сказали, что нам повезло и скоро отправимся в сторону дома, до конца не верилось", - поделился своей историей перед выпиской Сергей из Пензы. Военнослужащий был ранен на боевом задании, да и время в плену сказалось на здоровье.

Фото: belta.by

Мужчина считает часы до встречи с родными. "Представляете, многие месяцы мои близкие даже не знали, жив ли я", - сказал он.

Павел из Саратовской области не скрывает: состояние очень эмоциональное. "Почти два года ждал встречи с родными. Дома - дочь, жена, мама и отец, он тоже участвовал в боевых действиях, уже дома", - с волнением говорит он.

Несколько дней назад смог позвонить родным, услышать их голоса. "В Беларуси нас встретили очень хорошо. Все - на уровне. И в больнице провели полное обследование. Самочувствие хорошее", - отметил военнослужащий. Мысли о близкой встрече с родными - лучшее лекарство. Боец надеется в кругу семьи отметить 9-й день рождения дочери.

Беларусь твердо придерживается миролюбивой позиции, продолжает гуманитарную миссию. Кстати, перед выпиской наша сторона предоставила россиянам одежду.