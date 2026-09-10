10 сентября акция "Беларусь адзіная" объединила молодежь Слуцка, Любани и Слонима

Неделя остается до Дня народного единства. 10 сентября республиканская акция "Беларусь адзіная" проходит сразу в трех городах: Слуцке, Любани и Слониме.

Первая остановка - в Слуцком индустриальном колледже. Формат проекта в этом году кардинально обновленный. В роли спикеров - молодые лидеры общественных объединений. Они говорят со сверстниками на одном языке, на равных. Главный посыл - помнить, какой ценой была восстановлена историческая справедливость, и почему единство народа остается одной из важнейших ценностей сегодня.

Встречу начали с символичного интерактива. Волонтеры вынесли корзину яблок: одни получили целые плоды, другие - половину. Символизм таков: целое яблоко - это единство, половинка - нарушение целостности, но стремление к воссоединению.

"Мне очень понравился такой формат. Было интересно, здорово придумали с конкурсами и тем, что молодежь общается с молодежью. Я считаю, что этот праздник нам очень нужен, чтобы помнить историю, не забывать, что мы одна семья и в любые времена должны быть вместе", - отметил учащийся Слуцкого государственного индустриального колледжа Давид Панченко.

Ростислав Самусевич, учащийся Слуцкого государственного индустриального колледжа:

"Мне очень понравилась история этого праздника. Для меня День народного единства - это повод объединиться со своей семьей, родными и друзьями, еще раз вспомнить наше прошлое и исторические корни".

Новые краски, новые смыслы и новые голоса находит акция шестой год подряд. Впереди еще несколько городов. Финальной точкой станет масштабный форум в Минске, который пройдет 17 сентября и будет посвящен Дню народного единства.