10-я Минская городская клиническая больница празднует юбилей

Уникальные лечебно-диагностические отделения и тысячи благодарных пациентов. Город-клиника (так называют минскую 10-ю больницу) празднует юбилей. Учреждение здравоохранения рассчитано почти на 1100 койко-мест, здесь получают помощь не только минчане, но и жители всей страны и зарубежные гости. Столичная больница давно вышла на новый уровень оказания медицинской помощи и является площадкой для внедрения инноваций.

7-летний Никита в 10-ю городскую клиническую больницу Минска поступил с диагнозом блефароптоз. Высокотехнологичная операция под общим наркозом длилась более часа. Все волнения позади. Теперь счастливый отец буквально не выпускает сына из рук.

Офтальмологический операционный блок модернизировали еще в 2019-м. В 12-ти операционных - современное оборудование. Некоторым аппаратам нет аналогов в других больницах, что позволяет специалистам на более высоком уровне выполнять сложнейшие манипуляции. Здесь проводят около 50 операций в день. Наталья Овсянникова в больнице с момента основания. Как говорится, есть с чем сравнить.

А в отделении анестезиологии и реанимации счет идет не на дни или часы, борьба за жизнь ведется каждую минуту. Здесь стабилизируют состояние людей, которые находятся в критическом состоянии. В отделении в большинстве своем помощь оказывают пациентам кардиологического и гастроэнтерологического профилей. Благодаря современным технологиям и инновациям они под присмотром не только медсестер, но и врачей 24/7.

Многопрофильный стационар. Один из самых крупных в стране. Сегодня это платформа для организации 4 городских центров и 5 республиканских. 40 лет на страже здоровья. А главная ценность и гордость по-прежнему коллектив. Тут работают более 300 врачей и 500 медицинских сестер.