100 % доступности: как государство защищает белорусов от резкого роста почтовых тарифов

РУП "Белпочта" решает одну из социальных задач - обеспечение населения качественными и доступными услугами почтовой связи. Даже если населения вокруг не очень много, товарооборот не очень высокий, государство не лишает людей доступа к корреспонденции и получению писем.

Как в Беларуси защищает людей от резкого повышения почтовых тарифов, объяснила депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентина Пух в ток-шоу "Экономическая среда".

В белорусском законодательстве определены минимальные социальные стандарты, в том числе и для отрасли почтовой связи. Они предусматривают географические и физические возможности получения услуг гражданином Беларуси в любой точке мира. Сегодня Белпочта пошла еще дальше - кроме наличия стационарных отделений почтовой связи, в сельской местности работают передвижные отделения почты. Норматив, определяющий частоту доставки, жестко контролируется. Регулируются и финансовые вопросы.

Белпочта определена национальным оператором почтовой связи в Беларуси, поэтому только государство имеет право регулировать тарифную политику. Сама структура принять решение о повышении тарифа без согласования с Министерством связи и информатизации Беларуси не может.

"И не только без согласования с Минсвязи, в том числе по универсальным услугам, которыми пользуются люди разных категорий, социальных слоев населения, с уровнем доходов. Простая корреспонденция, карточки регулируются тарифом в том числе МАРТ. Соответственно, повысить тариф не может ни Белпочта, ни другие операторы, имеющие лицензию на оказание услуг почтовой связи. Для обеспечения финансовой стабильности и регулирования роста тарифов изучается затратный механизм", - пояснила депутат.

Да, иногда случаются резкие скачки в экономике, в том числе, когда предприятие зависит от других факторов - подорожание топлива (у Белпочты активно задействуются логистические услуги) или другие обоснованные факторы, влияющие на финансово-экономическую составляющую тарифов. В таком случае государство их регулирует, но однозначно больших перепадов не допускается.

Валентина Пух

"Рассматриваются определенные периоды, где на уровне договоренности с Министерством связи и информатизации, регулятором Белпочты, составляются определенные графики повышения тарифов", - отметила гостья интервью.

Таким образом, в стране устанавливаются и обеспечиваются высокие социальные стандарты. Процент доступности почтовой связи в Беларуси достигает 100 %.

Как развивается почтовая связь в Беларуси. Что дает цифровизация отрасли. И насколько востребован "бумажный" формат в эпоху мессенджеров, смотрите в "Экономической среде".

Главное фото: sb.by