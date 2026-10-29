100 % оплаты при стаже 10 лет: от чего зависит размер больничного и как не потерять в деньгах

Каждый сотрудник, что бережет себя, при признаках ОРВИ идет на больничный. Тем более он заработал на эту заботу о себе. С каждой зарплаты он и работодатель отчисляют средства в Фонд социальной защиты населения. И оттуда выплачиваются больничные. А вот о каких суммах идет речь, рассказала Виктория Сенкевич в проекте "Разберемся".

Итак, начисляются и выплачиваются суммы по основному месту работы. Но деньги идут не из бюджета предприятия. Они возмещаются из средств Фонда соцзащиты. В расчет берется заработок от всех работодателей. Логично, ведь с этих сумм вы уплачиваете взносы. Если же трудитесь только по совместительству, сами выбирайте, через какого работодателя будут идти выплаты.

Что же касается сумм, все зависит от стажа. Отработали 10 лет и более - получите 100 % среднедневного заработка с первого дня болезни. Меньше опыта - рассчитывайте на выплату 80 %.

Все по справедливости, ведь чем больше стаж, тем больше страховых взносов отчислено с вашей зарплаты.

А если до 10 лет стажа не хватает нескольких месяцев, а впереди плановое лечение, то есть смысл его отложить. Разница в 20 % за трехнедельный больничный при зарплате 2 тыс. рублей - около 200 рублей. Чувствительно.

Рассмотрим ситуацию, если вас недавно повысили и подняли зарплату. Поздравляю! Но это как раз не сильно скажется на выплате больничных. Сумму для расчета среднедневного заработка возьмут за последние 18 месяцев, исключая больничные, декрет и отпуск по уходу за ребенком.

И, конечно, я в это не верю, но все же. Если часть зарплаты серая, помните, это съест кусок ваших выплат и по больничным листам, и на пенсии.

Государство у нас социальное, а потому в любом случае вам гарантирован минимальный размер выплат. Он рассчитывается исходя из размера минимальной заработной платы. На данный момент она составляет 858 рублей.

А брать ли больничный, если вы работаете на себя? Конечно, если платили взносы. Причем, если ранее требовалось уплатить не менее чем за полгода, то сейчас это правило отменили. Пособия по больничному получат все: ИП, нотариусы, адвокаты. Только не на руки, а в счет будущего погашения взносов.

И здесь то же правило: размер больничного зависит от общего стажа уплаты взносов. Отработали 10 лет и более, получите 100 % среднедневного дохода с первого дня болезни. Стаж уплаты меньше 10 лет - 80 % среднедневного дохода за весь период.

Есть исключение для мам. При беременности и родах, а также при уходе за больным ребенком, пособие назначается в размере 100 % с первого дня, независимо от стажа уплаты взносов. И не тяните с документами. Если болели, не позднее 6 месяцев со дня, следующего за окончанием больничного. Если ждете малыша, те же 6 месяцев с даты, когда узнали эту новость. Пропустите сроки - потеряете пособие. Решение принимается в течение 10 календарных дней. Срок может увеличиться до месяца.

У ИП-шников права тоже защищены и больничный гарантирован. Это касается и мам. Растите малышей спокойно. А вот самозанятые, плательщики налога на профессиональный доход, как и безработные, здесь сами за себя. Права на больничный нет, так как не уплачиваются взносы на социальное страхование.

А что делать, если вы заболели в отпуске? Самое главное - определиться: вы хотите продлить отпуск на дни больничного или забрать эти дни позже? Только согласуйте все с нанимателем.

Такая система создана для того, чтобы в сложный момент вы могли спокойно восстановить силы, не думая о потерях в кошельке. Не рискуйте собой и коллегами, переносите простуду дома. Берегите себя, ведь это главный капитал, который у вас есть.