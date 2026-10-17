100 сотрудников, 10 тыс. саженцев: представители СМИ присоединились к лесной кампании

Краткий пересказ от ИИ

В Беларуси 17 октября стартовала республиканская акция "Дай лесу новае жыццё". Лесная кампания направлена на помощь в восстановлении лесов, наиболее пострадавших от непогоды. И здесь важна работа в команде.





К доброму делу присоединились и сотрудники СМИ. В Пуховичском районе высаживают молодые деревья. На этот раз привычный рабочий ритм сменили на работу на свежем воздухе, а общий результат измеряли не минутами эфира или объемом написанного текста, а рядами молодых деревьев.



К слову, участие журналистского десанта традиционно, с каждым годом число участников только растет. 17 октября - почти 100 сотрудников СМИ и более 10 тыс. саженцев. Но главное - общая задача: сохранить и приумножить "зеленое золото".

Анастасия Збереновская, специальный корреспондент отдела управления интернет-проектов издательского дома "Беларусь сегодня": "Очень приятно стать частью этой кампании, когда мы в едином строю вместе занимаемся полезным делом. А еще особенно приятно то, что мы сменили свои кабинеты, офисы и компьютеры на приятное занятие на природе. Благо сегодня погода нам помогает. Хочется еще посадить больше ольхи, елочек, чтобы потом через некоторое время было приятно и с гордостью взглянуть и сказать, что вот я приложила к этому руку".

Каждый саженец - небольшой личный вклад в общий результат. А за ним - не только будущий лес, но и время, проведенное вместе с пользой для родной земли.