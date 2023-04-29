"1000 деревьев памяти" - белорусские артисты примут участие в благоустройстве "Хатыни"

Отдать дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны и оставить след в новой истории страны, демонстрируя единство в любви к Родине и сохранении исторического наследия для будущих поколений. Белорусские артисты откликнулись на призыв Президента Беларуси принять участие в благоустройстве мемориального комплекса "Хатынь", озвученный во время республиканского субботника. Завтра стартует мероприятие "1000 деревьев памяти". Вместе со своими семьями артисты высадят ели на всей территории, почтят память погибших минутой молчания и возложат цветы у подножия скульптуры непокоренного человека.