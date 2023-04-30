1000 елей в Хатыни высадили белорусские ведущие артисты со своими семьями

В выходной день сделать свою родную страну еще лучше и поработать в команде единомышленников - это в духе белорусов.

Ведущие артисты первыми поддержали инициативу Президента и сегодня потрудились в мемориальном комплексе "Хатынь" - месте боли и памяти белорусского народа. После реконструкции этот комплекс становится все уютнее - многие вносят свой вклад, не оставаясь в стороне. Вслед за республиканским субботником сегодня около 1000 елей стали символом новой жизни - артисты эстрады Александр Солодуха, Руслан Алехно, Ирина Дорофеева и многие другие высадили новую аллею в мемориальном комплексе "Хатынь". Также в программе было и посещение нового музея, который был открыт к 80-летию со дня большой трагедии.