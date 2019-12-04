100 белорусских компаний представили свои социальные проекты

Сто белорусских компаний представили в Минске свои социальные проекты. Международные принципы корпоративной ответственности набирают все большую популярность среди представителей как крупного, так и малого бизнеса.



В списке успешно реализованных в этом году - такие проекты как "Тихие кассы" и "Старший специалист" - по трудоустройству людей с нарушением слуха, а также пожилого возраста. Надежда Сербиненко - о важных инициативах.



В это сложно поверить, но Злате 60 лет. И на свою новую работу - администраторам аптеки - она устроилась после участия в конкурсе.

Крупная сеть аптек начала набирать кандидатов в проект "Старший специалист" в прошлом году. Люди 55-плюс полтора месяца проходят обучение - и лучших принимают на работу. В этом списке оказалась и Злата Шибко.





Социально ответственный бизнес-тренд, который набирает популярность в столице.

Компании - как большие, так и малые - стремятся приносить пользу обществу и тем самым создают собственный правильный имидж.В этом году в публичных слушаниях социально ответственных компаний было представлено около ста проектов из разных сфер.

Еще один инклюзивный проект, который реализуется в Минске и еще нескольких городах - тихая касса

Люди с нарушением слуха, наравне с остальными кассирами обслуживают покупателей. Вот только приветствуют их немного необычным способам - вот так на языке жестов будет "здравствуйте".

Сослуживцы Андрей и Геннадий устроились кассирами почти одновременно, после учебы в колледже. Оба - почти не слышат. После стажировки и курсов молодые кассиры научились правильно общаться с покупателями, даже и без использования слов.