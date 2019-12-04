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100 белорусских компаний представили свои социальные проекты
Сто белорусских компаний представили в Минске свои социальные проекты. Международные принципы корпоративной ответственности набирают все большую популярность среди представителей как крупного, так и малого бизнеса.
В списке успешно реализованных в этом году - такие проекты как "Тихие кассы" и "Старший специалист" - по трудоустройству людей с нарушением слуха, а также пожилого возраста. Надежда Сербиненко - о важных инициативах.
В это сложно поверить, но Злате 60 лет. И на свою новую работу - администраторам аптеки - она устроилась после участия в конкурсе.
Крупная сеть аптек начала набирать кандидатов в проект "Старший специалист" в прошлом году. Люди 55-плюс полтора месяца проходят обучение - и лучших принимают на работу. В этом списке оказалась и Злата Шибко.
Социально ответственный бизнес-тренд, который набирает популярность в столице.
Компании - как большие, так и малые - стремятся приносить пользу обществу и тем самым создают собственный правильный имидж.В этом году в публичных слушаниях социально ответственных компаний было представлено около ста проектов из разных сфер.
Еще один инклюзивный проект, который реализуется в Минске и еще нескольких городах - тихая касса
Люди с нарушением слуха, наравне с остальными кассирами обслуживают покупателей. Вот только приветствуют их немного необычным способам - вот так на языке жестов будет "здравствуйте".
Сослуживцы Андрей и Геннадий устроились кассирами почти одновременно, после учебы в колледже. Оба - почти не слышат. После стажировки и курсов молодые кассиры научились правильно общаться с покупателями, даже и без использования слов.
Пока социальная ответственность некоторых компаний только начинает "будиться", другие ежедневно дают возможность работать тем, кто в своей работе имеет особую нужду.
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