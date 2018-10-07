3.72 BYN
100 белорусских военных примут участие в учении ОДКБ "Взаимодействие-2018"
Белорусские военнослужащие прибыли в Кыргызстан на совместные учения ОДКБ "Взаимодействие-2018". В них также примут участие воинские контингенты от Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Маневры пройдут на горном полигоне Эдельвей с 8 по 13 октября. Нашу страну представляет оперативная группа Министерства обороны, а также подразделение от Сил специальных операций – всего около 100 человек.
Командно-штабное учение планируется провести в 2 этапа. Сначала пройдет совместная операция по локализации вооруженного конфликта. После будут отработаны элементы блокирования и уничтожения условных бандформирований в зонах совместных действий.