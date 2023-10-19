3.67 BYN
3.02 BYN
3.49 BYN
"100 идей для СНГ" собрал 45 проектов из 8 стран
Попасть в виртуальную реальность и найти партнеров для своих проектов. Сегодня состоится торжественное открытие финала Международного молодежного конкурса "100 идей для СНГ". Соберутся молодые ученые из восьми стран:Азербайджана, Армении, Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Три года юные инноваторы вели исследования в промышленности, биотехнологиях, здравоохранении, медицине, IT-сфере, туризме, культуре и образовании.
В этом году молодыми учеными представлено 45 проектов. Как обещают организаторы, сегодня в Национальном детском технопарке будет очень интересно и по-юношески азартно.