"100 идей для СНГ" собрал 45 проектов из 8 стран

Попасть в виртуальную реальность и найти партнеров для своих проектов. Сегодня состоится торжественное открытие финала Международного молодежного конкурса "100 идей для СНГ". Соберутся молодые ученые из восьми стран:Азербайджана, Армении, Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Три года юные инноваторы вели исследования в промышленности, биотехнологиях, здравоохранении, медицине, IT-сфере, туризме, культуре и образовании.