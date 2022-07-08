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100 лет адвокатуре Беларуси - какие новшества ждут адвокатов и клиентов?
Адвокатура вносит неоценимый вклад в построение Беларуси как демократического правового государства. Адвокаты продолжают стоять на страже законных прав и интересов граждан и юридических лиц. По случаю 100-летнего юбилея адвокатуры Беларуси председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов Алексей Шваков рассказал корреспонденту Агентства теленовостей Юрию Шевчуку о развитии института цифровизации адвокатской деятельности и перспективах белорусской коллегии адвокатов. Интервью смотрите прямо сейчас.
Белорусская адвокатура насчитывает более 1 800 специалистов
До и после адвокатской реформы
Были упразднены адвокатские бюро и адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально. Сейчас у нас адвокаты работают только в рамках юридических консультаций. Естественно, в тот период произошел некоторый отток кадров, люди, которые в основном занимались хозяйственными вопросами, приняли решение оставить адвокатуру, но основное количество адвокатов осталось в юридических консультациях. Переход произошел безболезненно. Они продолжают работу и выполняют свои профессиональные обязанности.
Проект концепции развития
В связи с произошедшими изменениями мы решили подготовить проект развития адвокатуры на ближайший период. Здесь предусмотреть, уже исходя из новых складывающихся условий. Это и взаимоотношения с государством, и взаимоотношения с общественными организациями, и повышение доступности оказания юридической помощи для населения, и улучшение качества оказываемой юридической помощи, цифровизация адвокатуры. Мы хотим идти в ногу со временем и применять уже новейшие методы и способы оказания юридической помощи на современном этапе.
Перспективы белорусской адвокатуры
Перспективы белорусской адвокатуры, как и у всего современного мира, это, конечно же, следование цифровизации. Это какие-то мобильные приложения, это цифровые приложения, использование современных технологий для того, чтобы адвокаты уже, помимо того, что имеют непосредственный контакт с гражданами Республики Беларусь, со своими клиентами, использовали и новые современные методы, технологии в своей работе.
Разрабатывается мобильное приложение для адвокатуры, мы переходим на цифровизацию ведения делопроизводства, журналов регистрации и так далее. Удаленное общение с клиентом, тем более сейчас, в период пандемии, это очень активно стало развиваться.
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