100 лет Белорусскому национальному техническому университету

Сегодня столетие празднует Белорусский национальный технический университет. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив с юбилеем. 16 факультетов, 140 специальностей, на которых готовят профессионалов в области энергетики, строительства и архитектуры, транспорта других сфер. В БНТУ обучается 17,5 тысяч студентов. За 100 лет вуз подготовил более 200 тысяч специалистов.