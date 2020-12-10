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100 лет Белорусскому национальному техническому университету
Сегодня столетие празднует Белорусский национальный технический университет. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив с юбилеем. 16 факультетов, 140 специальностей, на которых готовят профессионалов в области энергетики, строительства и архитектуры, транспорта других сфер. В БНТУ обучается 17,5 тысяч студентов. За 100 лет вуз подготовил более 200 тысяч специалистов.
В БНТУ заложили капсулу времени
Накануне в БНТУ заложили капсулу времени. Внутри - послания будущим студентам и преподавателям. Планируется, что капсула будет открыта через 50 лет. Знаковое место обозначили скульптурной композицией "Кристалл знаний".
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