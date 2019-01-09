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100 лет БССР. Пантелеймон Пономаренко

Ярким представителям того времени был и Пантелеймон Пономаренко. Человек, который стоял у руля Белорусской Советской Республики в самые сложные моменты истории. Страницы жизни видного политического деятеля - в цикле "100 лет БССР".

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