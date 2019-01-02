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100 лет БССР. Петр Климук
В цикле видеозарисовок Агентства теленовостей "100 лет БССР", который посвящен людям, с чьими именами у нас ассоциируется яркое и славное прошлое, сегодня очередная премьера. Мы расскажем о человеке с очень редкой, причем не только для нашей страны, профессией. Глубоко личные, теплые фото первого белорусского космонавта Петра Климука и искренние слова о нашем замечательном земляке, покорившем космос, - все это прямо сейчас.
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