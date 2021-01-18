100 лет издательству "Беларусь"

Вековой день рождения сегодня отмечает издательство "Беларусь". Коллектив со 100-летним юбилеем поздравил президент, отметив, что "сегодня команда с гордостью выполняет важную миссию - создает летопись независимой Беларуси, несет людям свет высокой духовности, приобщает их к богатому историко-культурному наследию, учит любить и ценить Родину". Организация, которая выпускает книжные томики, не прекращала свою деятельность даже в военные годы, а после, в 1950-х, и вовсе были золотые времена: штат около 200 сотрудников и более 80 выпусков в год. Сейчас же организация компактнее: 26 специалистов, но количеством изданий не уступают. За непростой 2020-й 60 наименований книг общим тиражом 89,5 тысячи экземпляров.