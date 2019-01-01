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100 лет назад, 1 января 1919 года, была провозглашена Белорусская Советская Республика

Это было в Смоленске во время проведения Шестой северо-западной конференции, которая стала первым съездом Компартии Беларуси. Доклад с тезисом о провозглашении зачитал Мясников. Расскажем о тех, кто стоял у истоков Белорусской Советской Республики, а также покажем подлинники с подписями под главным документом о формировании страны в документальном фильме Агентства теленовостей "БССР. Вытокі". Смотрите 2 января после "Панорамы".

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