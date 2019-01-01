100 лет назад была провозглашена Белорусская Советская Республика

100 лет назад, 1 января 1919 года, была провозглашена Белорусская советская республика - государство, приемником которого стала современная Беларусь. Право нации на самоопределение послужило катализатором процессов, которые и привели к созданию БССР. Кто стоял у истоков формирования республики, где был озвучен документ о провозглашении и как менялись границы Беларуси - в репортаже Елены Бормотовой.



Здание бывшего дворянского собрания Смоленска. Именно здесь в конце декабря 1918 года была провозглашена Белорусская Советская Республика. Сегодня это Смоленская областная филармония. О событиях столетней давности напоминает лишь мемориальная доска.



Почему Смоленск? В городе находился центр Западной области, которой руководил Мясников, кстати, противник создания какой бы то ни было национальной государственности. За выступали лидеры белорусского национального движения во главе с Жилуновичем.



Картина событий столетней давности сегодня восстановлена практически полностью. В первую очередь этому способствовало снятие грифа "Секретно"с ряда документов, хранящихся как в белорусских, так и российских архивах. Процесс провозглашения БССР был далеко не простым. И если в советское время главная роль отводилась Москве, то современная историческая наука благодаря открытым документальным материалам говорит о том, что в первую очередь инициатива исходила от деятелей белорусского национального движения.



Штамп "Рассекречено"на папке с "руководящими указаниями Сталина в связи с образованием советского правительства Беларуси"сегодня в фондах Национального архива нашей страны. Документы, которые датируются двадцатыми числами декабря 1918-го. Самыми напряженными в переговорных процессах.

Манифест об образовании временного правительства - тот самый документ, от которого и ведет отсчет Белорусская Советская Республика. 1 января 1919 года он прозвучал по радио - этот день и считается днем рождения БССР. И только 2-го по телеграфной ленте манифест отправили в Москву.