100 лет со дня образования органов Государственной статистики Беларуси

У них всегда самая точная, объективная и актуальная информация! Благодаря этому экономика и социальная сфера знают, в каком направлении лучше развиваться. Органы государственной статистики нашей страны отмечают 100-летие. Лучшие представители Белстата сегодня собрались в Несвиже на торжественном мероприятии с участием губернатора Минской области Александра Турчина.Как отметили на встрече, данные статистики частично становятся одной из основ в принятии важных решений социально-экономического развития. Одним из главных и актуальных достижений области стали итоги прошлогодней переписи населения в нашей стране. В главном статистическом управлении Минской области работают 260 человек. 95 % из них - женщины. Многие удостоены наград Белстата и Миноблисполкома.



