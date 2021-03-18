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100 лет со дня подписания Рижского мирного договора
Кто и зачем делил белорусскую землю в прошлом веке? Как наш народ противостоял полонизации? И почему Рижский договор - черная страница в истории Беларуси. Эти темы сегодня - в 100-летие со дня подписания исторического документа на международной конференции - обсуждают ученые и политологи.
Согласно подписанному документу, Польша оставляла за собой оккупированные территории западной Беларуси
На 18 лет наша земля и народ оказались под оккупацией. Закрывались белорусские школы, более половины православных церквей использовались как костелы. Жестко подавлялось любое инакомыслие. В целом Беларусь рассматривалась как аграрный придаток Польши с низким уровнем жизни и дешевой рабочей силы.
Вячеслав Данилович, ректор академии Управления при Президенте Беларуси:
"Само событие - заключение Рижского мирного договора - его отголоски по сегодняшний день мы можем наблюдать в связи с тем, как вы знаете, польская элита часть этих элит выставляет определенные претензии, говорят о том, что Западная Беларусь, Западная Украина - это фактически зона польского влияния. Даже пытаются распространить это влияние на всю Беларусь. Безусловно, для нас такие вещи неприемлемы. Для нас, белорусов, Рижский мирный договор - это трагическая страница, а события осени 1939 года, когда произошло воссоединение нашего народа, это акт исторической справедливости".
Датой воссоединение белорусского народа принято считать 17 сентября 1939 года, когда Красная армия начала освободительный поход - пришла в Западную Беларусь.
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