100 лет со дня подписания Рижского мирного договора

Кто и зачем делил белорусскую землю в прошлом веке? Как наш народ противостоял полонизации? И почему Рижский договор - черная страница в истории Беларуси. Эти темы сегодня - в 100-летие со дня подписания исторического документа на международной конференции - обсуждают ученые и политологи.





Согласно подписанному документу, Польша оставляла за собой оккупированные территории западной Беларуси

На 18 лет наша земля и народ оказались под оккупацией. Закрывались белорусские школы, более половины православных церквей использовались как костелы. Жестко подавлялось любое инакомыслие. В целом Беларусь рассматривалась как аграрный придаток Польши с низким уровнем жизни и дешевой рабочей силы.

Вячеслав Данилович, ректор академии Управления при Президенте Беларуси:

"Само событие - заключение Рижского мирного договора - его отголоски по сегодняшний день мы можем наблюдать в связи с тем, как вы знаете, польская элита часть этих элит выставляет определенные претензии, говорят о том, что Западная Беларусь, Западная Украина - это фактически зона польского влияния. Даже пытаются распространить это влияние на всю Беларусь. Безусловно, для нас такие вещи неприемлемы. Для нас, белорусов, Рижский мирный договор - это трагическая страница, а события осени 1939 года, когда произошло воссоединение нашего народа, это акт исторической справедливости".