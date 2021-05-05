100 лет со дня рождения Г. Булацкого - первого декана факультета журналистики БГУ

Олег Слука, доктор исторических наук, профессор кафедры периодической печати и веб-журналистики факультета журналистики БГУ: Он во время войны набрал такую высоту в своей судьбе, что уже в мирной жизни опуститься ниже этих высот он не мог. Студенчество - это же такая великолепная среда. Студенты все хорошие, но иногда могут допустить в своей жизненной судьбе какую-то ошибку, и декан должен выпрямить ее. Его очень сильно уважали за это. Его очень ценили студенты в первую очередь.