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100 лет специализированному Дому ребенка в Витебске

Вековой юбилей отмечает Витебский специализированный Дом ребенка. Здесь живут 98 детей. Малыши получают квалифицированную педагогическую и медицинскую помощь. Среди основных направлений - реабилитация детей с тяжелыми заболеваниями, паллиативный уход за детьми-инвалидами. В Доме ребенка работают более двухсот человек. Около ста из них - медики. Среди подарков к юбилею сертификат на специальное оборудование для детских площадок на сумму почти тридцать тысяч рублей.

К юбилею открылась выставка: фотографии работников и воспитанников, а также предметы, которые связаны со столетней историей Витебского Дома ребенка.

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