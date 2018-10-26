100-летие комсомола отметили на торжественном вечере в Минском городском дворце культуры

100-летие комсомола. На торжественном вечере в Минском городском дворце культуры встретились ранее комсомольцы, а теперь руководители и работники предприятий и учебных заведений. Тут же пионерская организация пополнилась новобранцами. Награды и почетные знаки получили также и преемники комсомола - представители студенческих отрядов Белорусского республиканского союза молодежи.