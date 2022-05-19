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100-летие отмечает пионерия 19 мая
Сохраняя преемственность поколений. Белорусская республиканская пионерская организация отмечает вековой юбилей. В этот день в 1922 году вторая Всероссийская конференция комсомола приняла решение о создании отрядов. Ребята от 9 до 14 лет принимали активное участие в субботниках, помогали пожилым. Главным символом был красный галстук. Сейчас визитными карточками пионерской организации являются такие проекты, как "Зарница", тимуровское движение, а также акции, направленные на сохранение культурного наследия родного края.
Этот день для пионеров обещает быть насыщенным. Сегодня лидеры и активисты БРПО почтят память всех детей, погибших в годы Великой Отечественной войны, возложат цветы к монументу Победы. А уже после на фестивале "Территория детства", девиз которого "Будущее начинается здесь", определят лучшего пионера страны.
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам фестиваля. Глава государства назвал пионерское движение одной из самых мощных детских организаций в мире.
Пионер по определению - это первый, и пионер должен быть всегда позитивным, всегда открытым и он должен вести за собой. Такая организация помогает детям и дает им больше возможностей для развития.
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