100-летие отмечает церковь Святого Духа в деревне Дворец

100-летие в этом году отмечает церковь Святого Духа в деревне Дворец Рогачевского района Гомельской области. Храм - главная достопримечательность небольшого местечка с населением около 600 человек. Хоть вековой юбилей - не рекорд сохранности религиозной архитектуры нашей страны, однако для белорусской глубинки святыня более чем примечательная. Почему же? Как связана судьба Свято-Духовой церкви с великим русским писателем Александром Сергеевичем Пушкиным, расскажет Ольга Медведь (подробности в видео).