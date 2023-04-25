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100-летие отмечает церковь Святого Духа в деревне Дворец
100-летие в этом году отмечает церковь Святого Духа в деревне Дворец Рогачевского района Гомельской области. Храм - главная достопримечательность небольшого местечка с населением около 600 человек. Хоть вековой юбилей - не рекорд сохранности религиозной архитектуры нашей страны, однако для белорусской глубинки святыня более чем примечательная. Почему же? Как связана судьба Свято-Духовой церкви с великим русским писателем Александром Сергеевичем Пушкиным, расскажет Ольга Медведь (подробности в видео).
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