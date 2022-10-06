100-летие празднует архивная служба Беларуси - что хранится в уникальных архивах?

Юбилей под грифом "Не секретно"! 100-летие празднует архивная служба Беларуси - подразделение, без которого сложно представить сохранение национального наследия и историко-культурного достояния нашей страны! В Год исторической памяти этот юбилей особенно важен, ведь активно начинают говорить дела, которые молчали десятилетиями! И сегодня все работники этой сферы отмечают свой профессиональный праздник - День архивиста! Он учрежден в 1998 году, а дата 6 октября приурочена к символическому моменту истории - открытию Витебского центрального архива древних актовых книг в 1863 году - первого на территории современной Беларуси. Личное дело архивной службы в цифрах и фактах - у Ольги Медведь.

Комплектование архивов, формирование национального фонда, обеспечение сохранности документов и сохранение нашей истории для будущих поколений - одни из основных целей архивной службы на протяжении своего векового существования. И у нее это отлично получается, только за первое полугодие 2022 года учреждения посетили около 10 тысяч школьников, студентов, представителей молодежи. Это то подразделение, которое сотрудничает со всеми сферами деятельности нашего государства: от промышленности и сельского хозяйства до органов госуправления и банковской системы.

В структуре государственной архивной системы Беларуси действуют 35 учреждений республиканского, областного и зонального уровней, 122 территориальных архива, а основные полномочия этой сферы у Департамента по архивам и делопроизводству Минюста.

10 республиканских, 9 областных, 16 зональных, 122 территориальных архива

Общий фонд по всей стране составляет более 13 миллионов дел на бумажных носителях. Но заблуждение, что хранятся лишь папочки с делами. Коллекция аудиовизуальная превышает 360 тысяч, электронных документов под восемь сотен, еще чуть больше музейных. К числу особо ценных отнесено 2 с половиной процента от общего количества

13 242 868 на бумажном носителе,

365 730 аудиовизуальных,

758 электронных,

796 музейных документов

Если выставить только все бумажные единицы на одну полку, то получится расстояние длиной в 218 км. Это как дорога от Минска до Могилева. К слову, древнейший документ датирован 1391 годом.

Люди, живущие своей профессией, за ее суть и идею! Те, в чьих руках наше наследие (от прошедшего через века, до событий вчерашнего дня)!

На начало этого года общая численность работников архивных органов составила более тысячи 100 человек.

Только за первое полугодие 2022-го эти специалисты обработали свыше 12 тысяч запросов (социально-правового характера, тематических, биографических и генеалогических) как от граждан Беларуси, так и из-за рубежа

Всего исполнено более 12 тысяч запросов, 1,3 тысячи человек в читальных залах

Архивная служба активно сотрудничает с прокуратурой Беларуси в уголовном деле по факту геноцида нашего населения в годы Великой Отечественной и послевоенный период.

Оказывают консультативно-методическую и практическую помощь. Лишь с 1 января 22-го передано более 25 тысяч страниц копий архивных документов

Факт Уголовное дело по факту геноцида белорусского народа: 25 тысяч страниц за 2022 год. Всего около 200 тысяч.

Единственное хранилище в Беларуси, чьи фонды можно увидеть и услышать, - архив кинофотофонодокументов в Дзержинске - в их коллекции более 370 тысяч единиц хранения. Чтобы просмотреть все, понадобится 50 тысяч 200 часов или 24 с половиной года!





Кто поедает кинопленку? И можно ли киновидеофондом архива обернуть земной шар?

Здесь можно услышать Якуба Коласа. Нейтрализовать химическую реакцию или сделать операцию. И полистать семейный альбом.

Архив кинофотофонодокументов - это 12 этажей хроники Беларуси в пленках, пластинках и снимках. Хватит ли собрания в ленте, чтобы обернуть Землю? Пока нет, но диаметр планеты проложить отечественным фондом сможем с лихвой!

"В открытом доступе" - новый совместный проект АТН и БГАКФФД

И впервые эти сокровища "В открытом доступе"! В Год исторической памяти Агентство теленовостей представляет совместный проект с Государственным архивом кинофотофонодокументов. Покажем свидетельства нашего общего героического созидания и приумноженном наследии! Масштабный исследовательский проект скоро в нашем эфире!

Факт Чтобы просмотреть весь фонд БГАКФФД, понадобится 50 200 часов или 24,6 лет

Архив - это люди! Жизнь в кадрах - у Александра Тюхая… Чтобы в конце прошлого века с востребованностью цифровых носителей и форматов срочно оцифровывать пленку для заказчиков, сам изобрел аппарат. В работе он до сих пор, поскольку пишет и видео, и звук одновременно, в чем обходит современные сканеры

Оно же не может вечно в пленке храниться. Хотя мы понимаем на сегодняшний день: технологии технологиями, но мы хотим понять, как потомки будут это использовать, как они будут работать с этим материалом, смогут ли они воспроизвести этот формат, в котором мы это записываем. Ведь главное - не только хранить, главное еще и то, как это будет использоваться. Александр Тюхай, завотделом оцифровывания документов БГАКФФД

Здесь же и реанимация для пленки! Пока абсолютный рекорд - 507 склеек на ленте, которые за три дня выполнили 4 человека. Межкадровые стыки, склейки по перфорации, разрывы, лишь часть механических травм, которые могут повредить раритет

Если документ будет храниться при большой влажности, повышенной, да, плесень будет очень быстро развиваться. Больше влияет на развитие плесени именно влажность, чем температура. Плесень съела весь эмульсионный слой, видите, осталась одна прозрачная основа, которая вообще не является носителем информации, а здесь, после нашей обработки мы обрабатываем параформальдегидом, все изображение осталось, если мы не будем обрабатывать, вот что получится с пленкой, понимаете. Галина Буркович, завлабораторией реставрации документов БГАКФФД

Время не жалеет свою летопись. Самые ранние кинодокументы фонда архива изображают сельский быт конца 19-го - начала 20-го века. А документалка 1916 года "Парад войск в г. Бобруйске в присутствии Николая II" - следующая по старшинству.

"Дамы в кринолинах" - считается самым ранним оригинальным документом в фондах архива. Этот снимок ориентировочно 1860-х годов попал на хранение из простого, но очень ценного семейного альбом Луковникова. В этом же собрании единственное сохранившееся подтверждение, что существовала подвесная монорельсовая дорога между Налибоками и Хотовой.

Фото-фонд - самое крупное собрание. Это неслучайно, ведь в государственном архиве уже и исторические кадры за этот год. Коллекцию пополняют как газеты, информагентства, так и просто граждане. На страницах семейных альбомов порой находят ценнейшие снимки, например, Первой мировой войны, Великой Отечественной, различных собраний.





Если раньше из редакции газеты нам с трудом удавалось выпросить какие-то негативы, если в год мы привозили 80 негативов - это была большая удача, это когда фотокорреспонденты работали с фотопленкой, почему-то с нами не хотели делиться. Сейчас нам отдают фактически все, что мы себе выберем, потому что это просто копия с одной стороны. С другой стороны, да, это менее ценно, но зато у нас появилось намного больше документов. Т.е мы охватываем практически все стороны жизни нашего общества. Людмила Дубатовка, завотделом формирования Национального архивного фонда БГАКФФД