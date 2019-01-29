100-летие со дня основания отмечает Витебское народное художественное училище

Сейчас в его стенах находится музей. Великий мастер, будучи уполномоченным коллегии по делам искусства Витебской губернии, приглашал в качестве преподавателей известных художников и скульпторов. В мастерских работали Малевич, Пэн, Лисицкий. К юбилею в музее открылась выставка одного предмета - посетителям представили циркуляр из фондов архива Витебской области. Также гостей пригласили на перформанс. В постановке артисты воссоздали события вековой давности.