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100-летие со дня основания отмечает Витебское народное художественное училище

Столетие со дня основания отмечает Витебское народное художественное училище, созданное Марком Шагалом.

Сейчас в его стенах находится музей. Великий мастер, будучи уполномоченным коллегии по делам искусства Витебской губернии, приглашал в качестве преподавателей известных художников и скульпторов. В мастерских работали Малевич, Пэн, Лисицкий. К юбилею в музее открылась выставка одного предмета - посетителям представили циркуляр из фондов архива Витебской области. Также гостей пригласили на перформанс. В постановке артисты воссоздали события вековой давности.

Особую ценность имеет само здание. Оно уцелело даже в годы Великой Отечественной войны, в то время как сам Витебск был практически полностью разрушен.

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