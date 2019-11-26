100-летний юбилей СШ № 19 г. Минска

Когда цифра только подчеркивает статус! Одна из старейших школ столицы - 19-ая - отмечает вековой юбилей. За это время здание меняло прописку, статус, но неизменной оставалась сильная школа математиков. При том, что с 1945 года учебное заведение носит имя белорусского песняра Янки Купалы. Среди преподавателей - заслуженный учитель Беларуси Александр Фельдман. Несмотря на солидный возраст, продолжает готовить победителей олимпиад. Два его выпускника в этом году взяли 100 баллов на ЦТ! Об успехах учеников и учителей и школьная летопись - репортаж Юлии Токарь.



Оксана Лисовская - одна из трех выпускниц легендарного математика Фельдмана, которая вернулась работать в родную школу. 19-ая школа так и осталась единственной записью в трудовой книжке. Здесь учительница, уже будучи на пенсии, продолжает преподавать самую точную науку, здесь же встретила и свою вторую половинку.



Его отец был музыкантом, да и сам он виртуозно владеет скрипкой. Но вот уже 57 лет увлечен цифрами и формулами. Александр Фельдман - заслуженный учитель Беларуси, старейший математик. Выпускника Даниила Сидорика можно назвать и юным Менделеевым, и одержимым Коперником, одним словом - одаренным Ньютоном - он победитель городских и республиканских олимпиад. За успехи в учебе - обладатель спецпремии Президента.



Вот такие фундаментальные победы, несмотря на то, что с 1945 года школа с гордостью носит имя белорусского песняра Янки Купалы. Атмосферу той литературной эпохи и сегодня продолжают в школьном народном музее. За столетнюю историю 19-ая школа меняла прописку (летопись началась с улицы Свердлова), язык, на котором преподавались предметы, хранила и военные воспоминания - в бывшем госпитале сегодня музей и актовый зал. Но неизменными были и остаются детские улыбки и увлеченные глаза учеников и уже сегодняшних учителей.



