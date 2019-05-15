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100 новых образцов техники представил Госвоенпром на выставке MILEX-2019
100 новых образцов техники представил сегодня Государственный военно-промышленный комитет на выставке MILEX-2019. Один из крупнейших в восточноевропейском регионе оружейных салонов открыт сегодня в столице. Место локации - "Минск-Арена". Отечественные разработчики представили около 300 экспонатов. Эксперты отмечают, что в Беларуси созданы и работают очень перспективные современные производства ракетостроения, а также стрелкового оружия и боеприпасов. Среди самых новых образцов - ЗРК "ТРИО" и "Бук-МБ3".
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Традиционно сильные разработки представили Россия, Германия, Казахстан Италия и Китай. Приоритеты отданы средствам огневого поражения, системам комплексного противодействия высокоточному оружию, беспилотным авиационным комплексам и боевым геоинформационным системам.
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