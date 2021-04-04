Студенты и преподаватели всех факультетов БГУ своими руками смастерили домики для птиц. Крылатых гостей уже готов встречать и сотый, юбилейный, скворечник, который разместился во внутреннем дворе студенческого городка на улице Октябрьской. Новые апартаменты для птиц постарались сделать не только комфортными, но и яркими. Самые креативные скворечники украшены символикой вуза, логотипами студенческих организаций и ручной росписью.

