100 т техники - как в Минске готовятся к церемонии открытия II Игр стран СНГ

Главная сцена II Игр стран СНГ - это 100 т оборудования. Его миссия - сделать гала-открытие зрелищным. Увесистой будет начинка не только сцены, но и сценария. Он уже готов и переходит с листа на площадку Легкоатлетического манежа. Уже неделю там идут репетиции церемонии открытия.







Пока главные хореографические коллективы в творческом отпуске, авансцену отдадут танцорам из регионов. Масштабные коллективы - от народников до эстрадных исполнителей - задействованы почти в каждом номере. Песни-премьеры о спорте, написаны специально для мультиспортивного форума. В хедлайнерах группа "АУРА", Анна Благова и другие. Проведет открытие тандем - Тео и Ольга Рыжикова.

"PRO игры". О церемонии открытия, пятиборье и пляжном футболе