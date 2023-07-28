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100 т техники - как в Минске готовятся к церемонии открытия II Игр стран СНГ
Главная сцена II Игр стран СНГ - это 100 т оборудования. Его миссия - сделать гала-открытие зрелищным. Увесистой будет начинка не только сцены, но и сценария. Он уже готов и переходит с листа на площадку Легкоатлетического манежа. Уже неделю там идут репетиции церемонии открытия.
Пока главные хореографические коллективы в творческом отпуске, авансцену отдадут танцорам из регионов. Масштабные коллективы - от народников до эстрадных исполнителей - задействованы почти в каждом номере. Песни-премьеры о спорте, написаны специально для мультиспортивного форума. В хедлайнерах группа "АУРА", Анна Благова и другие. Проведет открытие тандем - Тео и Ольга Рыжикова.
"PRO игры". О церемонии открытия, пятиборье и пляжном футболе
Как студенты столичных вузов дополнят сценографию на церемонии открытия? Почему пятиборье лишилось пятого вида спорта и на сколько процентов главный тренер национальной сборной по пляжному футболу белорус? А также свой бэтэшный кастинг ведущих на церемонию открытия. В жюри знакомые вам лица! И даже премьера песни от народного Солодухи! Свежая серия проекта "PRO игры" - уже 29 июля в 15:45 на "Беларусь 1".
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