Отказаться от бумажного документа в пользу зеленого будущего! Уже 100 тыс. минчан перешли на электронные сообщения об оплате жилищно-коммунальных услуг. Такой формат электронной рассылки существует с 2014 года, однако особую популярность инициатива приобрела в 2019-м, когда на сайте появилась возможность оставить заявку онлайн.