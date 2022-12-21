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100 тыс. минчан перешли на электронные сообщения об оплате жилищно-коммунальных услуг
Отказаться от бумажного документа в пользу зеленого будущего! Уже 100 тыс. минчан перешли на электронные сообщения об оплате жилищно-коммунальных услуг. Такой формат электронной рассылки существует с 2014 года, однако особую популярность инициатива приобрела в 2019-м, когда на сайте появилась возможность оставить заявку онлайн.
Отказ от бумажных сообщений имеет несколько преимуществ. Во-первых, это удобно, потому что получить информацию можно не выходя из дома. Во-вторых, это выгодно с экономической и экологической точки зрения.
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