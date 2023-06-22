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"100 вопросов взрослому": победитель 2-го сезона "Фактор.by" Иван Дятлов расскажет о тайне, которую не знают даже его родители
100 подростков и одна знаменитость. Погружение в личную жизнь и никаких запретов.
Гостем нового выпуска ток-шоу "100 вопросов взрослому" станетпобедитель шоу "Фактор.by". Иван Дятлов Иван расскажет о своем отношении к белорусскому шоу-бизнесу, а также приоткроет тайну, о которой не знают даже его родители.
Смотрите очередной выпуск ток-шоу "100 вопросов взрослому" 26 июня в 20:00 на "Беларусь 1". А все выпуски можно посмотреть ЗДЕСЬ.